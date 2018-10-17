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Sakaryalı taraftarlardan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

Uzun bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Sakaryaspor’un eski teknik direktörü olan İlyas Tüfekçi’yi Sakaryaspor taraftarları hastanede ziyaret etti.

Uzun bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Sakaryaspor'un eski teknik direktörü olan İlyas Tüfekçi'yi Sakaryaspor taraftarları hastanede ziyaret etti.


Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Sakaryaspor ve Milli Takımın değişmez isimlerinden olan İlyas Tüfekçi uzun bir süredir ALS hastalığı ile mücadele ediyor. 1991 yılında jübile yapan teknik adamı Sakaryaspor'un taraftar grubu olan Tatangalar tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Taraftarlar teknik adama acil şifalar dilerken, Tüfekçi ise taraftarların gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

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