Sakaryalı vatandaş Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüş hala devam ediyor. Sakarya’da ikamet eden Yakup Çoruh isimli vatandaş ‘Adalet Yürüyüşünün’ vatandaşlara ve sürücülere ‘Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı engellediği’ iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrasında açıklama yapan Çoruh, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde yürüdüğü ekibine karşı suç duyurusunda bulunmak için geldim. Suç duyurusunun içeriği Ankara’dan İstanbul istikametine hala devam eden sözde adalet yürüyüşünü beraber kimle yapmış olduğu bellidir. Hatta anayasal hak olan milletin seyahat özgürlüğünü kısıtladığından dolayı bununla ilgili olarak anayasal ihlalinden dolayı suç duyurusunda bulundum. D-100 karayolunda seyahat eden vatandaşlar çok mağdur durumda oluyor. Bu insanlarımızın mağduriyetini belirtmek, bunların mağduriyetini bir nebze olsun hafifletmek için hakkını aramak için savcılığa suç duyurusunda bulundum. Çözüm olarak bu yürüyüşün sonlandırılması hem vatandaşların özgürlüklerinin kısıtlanması bağlamında, hemde ülkenin sıkıntıya girmemesi açısından biran önce bu yürüyüşün sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.