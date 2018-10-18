Sakaryalı yönetmenden 'Bütün Saadetler Mümkündür' filmi

Sakarya Büyükşehir Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakarya'da geçen gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Bütün Saadetler Mümkündür' filminin gösterimi 19 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri film gösterimi ve söyleşi ile devam edecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ekim Kültür Sanat Etkinliklerimiz Sakarya'da geçen gerçek bir hikâyeden uyarlanan Bütün Saadetler Mümkündür filminin gösterimi ve ardından filmin yönetmeni Selman Kılıçaslan'ın söyleşisi ile devam edecek. 19 Ekim Cuma günü AKM'de gerçekleştirilecek etkinlik saat 18.00'da başlayacak. Programımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.