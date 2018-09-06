Sakarya’nın 2. üniversitesinin rektörü Sarıbıyık oldu

Dr. Mehmet Sarıbıyık atandı.

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı ve MEYOK Koordinatörlüğü görevlerini yürüten Prof. Dr. Sarıbıyık, Sakarya’nın ikinci üniversitesi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ilk rektörü oldu. “Nitelikli işgücü yetiştirmek” amacıyla oluşturulan ve Türkiye’de ilk defa Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının tüm programlarında uygulanmaya başlanan “3+1 Eğitim Modeli”nin mimarlarından olan Prof. Dr. Sarıbıyık, Teknoloji Fakütesi Dekanlığına atanmasından sonra 7+1 Eğitim Modeli’ni de uygulamaya koyarak isminden söz ettirmişti.

Prof. Dr. Sarıbıyık, gerek 3+1 gerekse 7+1 Eğitim Modeli çalışmalarıyla “Üniversite - İş Dünyası İşbirliği”ne önemli katkılar sağlamıştı.