Sakarya'nın 24. Valisi görevine başladı

Kütayha Valiliği'nden Sakarya Valiliği'ne atanan Ahmet Hamdi Nayir görevine resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Kütayha Valiliği'nden Sakarya Valiliği'ne atanan Ahmet Hamdi Nayir Sakarya'ya gelerek yeni görevine başladı. 24. Vali olarak göreve başlayan Nayir için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından makama geçen Vali Ahmet Nayir bir konuşma yaptı.

“Çözüm odaklı çalışacağız”

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, “Sakarya 1954 yılında il oldu. Sakarya'da görev yapan 24. Valiyim. Valilik olarak kaymakamlarımızla birlikte Sakarya'da yürüteceğimiz bütün faaliyetlerimizde insan odaklı bir çalışma olacağını, çözüm odaklı çalışacağımızı belirterek başlamak istiyorum. Yürüttüğümüz kamu görevlerinde, bizlerin idaresindeki bütün kurumlarının öncelikle halkımızın en acil ihtiyaçlarından başlayarak çözüm odaklı olarak çalışmamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından göreve başlama imzasını atan Vali Nayir, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.