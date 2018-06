Sakarya’nın en yüksek noktasında görkemli iftar yemeği

Gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen ve bin 725 rakımlı Sakarya’nın en yüksek noktalarından olan Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde geleneksel hale gelen iftar yemeği bu sene görkemli şekilde devam ediyor. Köseoğlu Ailesi tarafından bin 200 kişiye verilen iftar yemeği Dikmen Mahallesi okulunun bahçesinde gerçekleşti. Oruçlarını açmak için sofranın başında bekleyen bin 200 kişi okunan ezanla orucunu açtıktan sonra bol bol dualar etti.

Bin 200 kişiye iftar yemeği hazırlayan aşçı Cevat Açıkdeniz yaptığı açıklamada, "Dikmen mahallesi geleneklerine çok sadıktır. Her sene 15-20 kez iftar programı düzenlenir geniş kapsamlı. Yemeklerimiz 800 kişi ile bin 500 kişilik olabiliyor. Köylüler birleşip yardım eder ortak iş yaparız. Köyümüzde birlik ve beraberlik vardır. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi. İftar programı veren Naci Köseoğlu ise yaptığı açıklamada, "Sülale olarak her sene mahallemizde iftar yemeği tertip ediyoruz. Bu senede Allah bize düzenlemeyi nasip etti. Dikmen Mahallesinde bu sene bin 200 kişilik iftar programı düzenledi. Allah kabul eylesin" derken, Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz ise yaptığı açıklamada, "Dikmen Mahallesinde geleneksel olarak iftar programız oluyor. Sülale olarak her akşam birisi iftar programı düzenliyor. Bu yemek veren, iftar programı düzenleyenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dikmen Mahallesinde bir diğer gelenek olan bayramlaşma programı gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan programda gelenlere keşkek ikramı yapılacak.