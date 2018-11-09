Sakarya'nın su geleceğine Ballıkaya güvencesi

Rüstem Keleş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (İSU) ziyaret ederek Genel Müdür Ali Sağlık ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (İSU) Genel Müdür Ali Sağlık, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş'i ağırladı. Ziyarette SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan ile İSU Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sokur da yer aldı. Akyazı Mudurnu Deresi üzerinde Ballıkaya Barajı inşasının hızla sürdüğünü vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen barajın isale hatlarını, arıtma tesislerini ve enerji yapılarını kurumumuz ve İSU işletecek. Bu kapsamda iki idare arasında bir protokol imzalanacak. Ana protokol ise DSİ ile imzalanacak. Biz bugünkü ziyaretimizde hem bu konuları görüştük hem de yatırımlarımız ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Daha sonra ise İSU tarafından inşa edilerek faaliyete alınan laboratuvarı gezdik. İSU laboratuvar binası şehir için önemli bir yatırım, kazanım. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak biz de bu yönde çalışmalarımızı tamamladık ve laboratuvar projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Yakın zaman içerisinde de inşaat çalışmalarına başlanacak. Bu vesileyle İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve ekibine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah işbirliğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.