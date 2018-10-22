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Sakarya'nın yeni HES'i tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.

Rüstem Keleş, Akyazı'da inşa edilen Keremali HES'te devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.


SASKİ tarafından şehre kazandırılacak olan Keremali HES'te devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Akyazı'nın 5 mahallesine ve ihtiyaç duyulan durumlarda merkezine de Keremali Dağı'nın bin 236 metre yükseklikte yer alan kaynaklarından birinci sınıf içmesuyunu ulaştırmak için 16,5 kilometre uzunluğundaki hattı tamamladık. Bu hattımız vasıtasıyla cazibe ile alacağımız suyun gücünden yararlanmak için ise Keremali HES'i inşa ediyoruz” dedi.


Suyu yönetirken enerjisinden de faydalanmak için adımlar attıklarını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Sakarya Nehri üzerine ADASU HES'i inşa ederek bunu yapan ilk yerel idare olduk. Şehrimize uzun yıllar hizmet sunacak önemli bir temiz enerji kaynağı kazandırdık. Akçay Barajı'nın isale hattı üzerine 3 adet HES kuruyoruz. Akyazı'da inşa ettiğimiz Keremali HES'te ise santral binasının kaba inşaatı tamamlandı. Çatı montajı ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Mekanik imalatları ve türbin montajını da en kısa süre içerisinde tamamlayarak tesisimizde enerji üretmeye başlayacağız. Keremali HES ile yılda 4 milyon kilovata kadar enerji üretebileceğiz. Çevreyi önceleyen bir kurum olarak temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımızı sürdürecek, şehrimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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