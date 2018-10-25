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Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağışı başladı

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.


Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Dikmen Yaylası'nda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bin 725 rakıma sahip Sakarya'nın en yüksek noktalarından olan Dikmen Mahallesi ve Yaylası beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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