Sakaryaspor: 0 - Galatasaray: 3

Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçında 3-0 kazandı. Maç öncesi Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e plaket ve çiçek verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor yeni sezonun ilk hazırlık maçında, Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’ı ağırladı. Tüm biletlerin tükendiği öğrenilen mücadeleyi yaklaşık 28 bin taraftar tribünlerden takip etti. Karşılaşma öncesinde Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, geçtiğimiz sezon 2. Lig’de 28 gol atarak gol krallığı yaşayan ve Sakaryaspor’a transfer olan İlyas Çakmak’a teşekkür plaketi takdim etti. Mücadele öncesi saha kenarına ambulans ile getirilen Galatasaray formalı kas hastası Recep Berk’i, Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan ve Ryan Donk karşılayarak fotoğraf çektirdi. Takımların sahaya çıktığı esnada ise Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi yaptığı konuşma sonrasında, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e plaket ve çiçek verdi. Sakaryaspor, sahasında oynadığı hazırlık maçında Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada orta sahadan atılan pasta savunmanın arkasına sarkan Muğdat, topla buluşur buluşmaz sert vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu. 0-1

20. dakikada sağ kanattan geliştirdiği kontratakla ceza sahasına hızlı bir şekilde giren Galatasaray, Younes Belhanda’nın vuruşuyla topu ikinci kez ağlarla buluşturdu. 0-2

41. ceza sahası içine yapılan ortada top son olarak Sinan Gümüş’ün önünde kaldı. Bu futbolcu attığı golle farkı 3’e çıkardı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx (Emirhan dk. 78 xx), Recep xx (Canberk dk. 46 x), Ferit x (Alper dk. 64 x), Burak xx (Hakkı dk. 46 xx), Berkay xx (Oğuzhan dk. 73 xx), Oğuz xx (Mertcan dk. 46 x), Savaş x (Görkem dk. 64 xx), Ferhat xx (Serkan dk. 46 xx), İlyas xx (Berk dk. 46 xx), Tevfik x (Hacı dk. 46 x), Zahit xx

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Galatasaray: İsmail xx (Boran dk. 78 x), Maicon xxx (Abdussamed dk. 78 x), Ahmet Çalık xx, Linnes x (Fernando dk. 46 xx), Carole xx, Selçuk xx (Rodrigues dk. 62 xx), Belhanda xx (Doğan Can dk. 62) xx, Feghouli xx (Donk dk. 46 x), Sinan Gümüş xx (Ahmet Sivri dk. 83 ?), Onyekuru xx (Celil dk. 62 x), Muğdat xxx (Yunus dk. 69 xx)

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Muğdat Çelik (dk. 5), Younes Belhanda (dk. 20), Sinan Gümüş (dk. 41) (Galatasaray)

Sarı Kart: Berkay Değirmencioğlu (Sakaryaspor)