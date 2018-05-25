TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, ligde verdiği mücadele sonucunda Plaf-off’a kaldı. Yarı Final’de Gümüşhanespor’u hem deplasmanda hem de kendi evinde yenen yeşil-siyahlılar finalde Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Pazar günü Mersin’de gerçekleşecek olan maç öncesi Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses bir açıklama yaptı.

“Son 90 dakikamız”

Başkan İsmail Gürses son 90 dakikalarının kaldığını belirterek, “Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Bu sezona ’50+2 Yükseliş Yılı’ sloganıyla başladık. Son 90 dakikaya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 90 dakikanın sonunda gülen taraf biz oluruz ve bu seneki hedefimize de ulaşmış oluruz diye ümit ediyorum. Futbolcularımıza teknik heyetimize güç ve kuvvet vermesi için Allah’a dua ediyorum. İki senedir koyduğumuz hedeflerde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Geçen seneyi şampiyonlukla taçlandırdık. Bu sene de final oynuyoruz, son 90 dakikamız. Bu iki yıl içerisinde gerekli kurumsallaştırma çalışmaları başlatılmıştır, belirli bir seviyeye gelmiştir. İnşallah Allah’ın da yardımıyla bir üst lige çıkarsak önümüzdeki sene Sakaryaspor, Türkiye’nin örnek kulüplerinden biri haline gelecektir” dedi.

“Hedefimiz liglerde kalıcı olmak”

Hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu da belirten Gürses, “Kulübü sağlam bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Malesef Türkiye’de futbolun yanlış yönetilmesi, futbolun içinden gelmeyen anlık heveslerle yöneticilik yapan kişilerin kulüplerimizi ve futbolu yönetmesi sonucunda Sakaryaspor gibi, Karşıyaka, Kocaelispor, Zonguldakspor, Aydınspor, son zamanlarda Mersin İdmanyurdu, Gaziantepspor gibi büyük camialar malesef hüsrana uğramıştır. Amatör liglere kadar giden kulüplerimiz vardır. İşi bilen insanların futbolu yönetmesi gerekiyor. Biz de adımlarımızı bu yönde atıyoruz. İnşallah bundan sonra öyle travmalar yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bütün amacımız ve hedefimiz liglerde kalıcı olmak. Sakarya, bir futbol şehridir. Geçmişte 11 kişilik milli takımın 8 futbolcusu Sakaryasporlu olup ilk 11’de yer alıyorlardı. Son zamanlarda maalesef bu futbolcu tarlasından ürün yetişmiyor. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Sakarya eski şanlı günlerine hep birlikte döndürülecektir” diye konuştu.