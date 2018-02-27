TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor’da Teknik Direktör Engin Korukır, Kahramanmaraş yenilgisi sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses ile Başkan Vekili Halit Evin de katıldı. Korukır yaptığı açıklamada, “Öyle ya da böyle biz bu ligden çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz bu ligden çıkacağız”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, toplantıda yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ta oynadığımız maçta futbolcularıma oynadıkları futboldan ötürü teşekkür ederim. Oyun ve mücadele olarak, performans açısından iyi oynadığımız bir maçtı. Ama futbol sonuca göre konuşuluyor. Ama ağır eleştiriler, insafsızca eleştiriler ve hatta küfür olursa biz de robot değiliz. Verecek cevabımız olur. Çok ağır eleştiriler, hakaretler oldu. Kahramanmaraş maçında 8-9 tane gol pozisyonumuz var. Verdiğimiz pozisyon ise sadece 2. Futbolda hata takım halinde olur. Ercüment daha önce de penaltı kurtarıp takımı ipten almıştı. Ama futbol acımasızdır. Ercüment çok değerli, çok kaliteli bir çocuktur. Takımımızın kaptanıdır. Biz göreve geldiğimizden beri en kötü performansımızı Bandırma maçında ortaya koyduk. Bu ligin en fazla gol pozisyonuna giren takımıyız. Aynı zamanda kalesinde en çok pozisyon gören takımı da olabiliriz. Çünkü hücum futbolu oynuyoruz. Bu takımı ofansif oynattığımızın göstergesidir. Bu takım 6’ncılığı, 7’nciliği hatta 11’nciliği de gördü. Bu takım şampiyonluğu da görecek. Öyle ya da böyle biz bu ligden çıkacağız. Bırakıp gitmek çok kolay. Liderle 7 puan farkımız var ama diğer takımlarla yok denecek kadar az bir fark var. Planladığımız gibi oynuyoruz ama planlamadığımız şekilde gol yiyoruz. Sakaryalılara yakışan zor dönemde takıma destek olmaktır. Beni sevmeyebilirler, ama Sakaryaspor’u sevmek zorundalar. Sakaryaspor’un hala direkt şampiyon olma şansı var. 7 puan 2 buçuk maç demektir. Ancak bizim artık puan kaybetmememiz gerekiyor” dedi.

“Sakaryaspor her zaman iddialı olmak zorunda”

Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses ise yaptığı konuşmada, “Sakaryaspor her zaman iddialı olmak zorunda. Biz burada durmak istemiyoruz. PTT 1. Lige çıkarsak burada 1 sene dinlenme hakkımız olabilir. Biz bu hedeften vazgeçmeyeceğiz. Hedef küçültmek yok. Hedefimiz şampiyonluk. Hedef en yüksek. Oynanacak 10 maç ve kazanılacak 30 puan var. Hiçbir şey bitmiş değil” dedi.