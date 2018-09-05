Sakaryaspor yönetimi Başkan Alemdar’a misafir oldu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar; Sakaryaspor’un yönetimi, oyuncuları ve taraftarı ile güzel bir uyum yakaladığını, yeni sezonla birlikte şampiyonluk yolunda yeni başarılara imza atacağına tüm şehrin yürekten inandığını söyledi.

Sakaryaspor’un bu şehrin markası olduğunu da ifade eden Alemdar, “Bugüne kadar birçok başarıya imza atan ve bu başarılarla göğsümüzü kabartan Sakaryasporumuz bir markadır. Vefakar taraftarımızla, yönetimi ve futbolcularıyla bu takımın hakkının şampiyonluk olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, Başkan Yusuf Alemdar’a misafirperverliğinin yanı sıra Sakaryaspor’a verdiği destek için de teşekkür ettiklerini söyledi.