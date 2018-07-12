Sakaryasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

2018-2019 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor’la anlaşması tamamlanan futbolcular, bugün Özel Adatıp Sakarya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Takım oyuncuları, Kardiyoloji, Dahiliye, Genel Cerrahi ve Ortopedi Uzmanları tarafından muayene edilerek, gerekli tetkikleri yapıldı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Genel Direktörü İbrahim Dalkılınç ve Başhekimi Op. Dr. Osman Metin tarafından misafir edilen sporcuların oldukça neşeli oldukları gözlemlendi.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Yönetimi, 2018 - 2019 sezonu için Sakaryaspor’a başarılar dileyerek, her zaman destek olacaklarını söylediler. Takım oyuncuları ise, Özel Adatıp Sakarya Hastanesi yönetimine ve doktorlarına verdikleri hizmet için teşekkür ederek, şampiyonluk mücadelesi vereceklerini ifade ettiler.