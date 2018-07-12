Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 15:46

Sakaryasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sakaryaspor’lu futbolcular, 2018-2019 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sakaryasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

12 Temmuz 2018 15:46


2018-2019 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor’la anlaşması tamamlanan futbolcular, bugün Özel Adatıp Sakarya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Takım oyuncuları, Kardiyoloji, Dahiliye, Genel Cerrahi ve Ortopedi Uzmanları tarafından muayene edilerek, gerekli tetkikleri yapıldı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Genel Direktörü İbrahim Dalkılınç ve Başhekimi Op. Dr. Osman Metin tarafından misafir edilen sporcuların oldukça neşeli oldukları gözlemlendi.


Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Yönetimi, 2018 - 2019 sezonu için Sakaryaspor’a başarılar dileyerek, her zaman destek olacaklarını söylediler. Takım oyuncuları ise, Özel Adatıp Sakarya Hastanesi yönetimine ve doktorlarına verdikleri hizmet için teşekkür ederek, şampiyonluk mücadelesi vereceklerini ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç