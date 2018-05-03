Sakarya’ya 1000 yataklı hastane geliyor

Adapazarı Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısında bir ilave madde olmak üzere 12 madde görüşüldü. Gündem dışı söz alan MHP eski Meclis üyesi Hayrettin Hacıbektaşoğlu, MHP’den istifası ile ilgili açıklama yaparak, “ MHP beni aday gösterdi meclis üyesi oldum. Partiyle ilgili her hangi bir sorun yaşamadım. Ben Milli Görüşçüyüm. Bu dönemi de alnımın akıyla bitirmek istiyorum”dedi. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Başkan Dişli, “Biz burada partisi ve görüşü ne olursa olsun bir aileyiz. Meclisteki her bir arkadaşımız bizim için ayrı değerlidir. Hepsi belediyemiz hizmetlerinin karar mekanizmalarıdır. Bizim için aynı saygınlıkları devam eder” diye konuştu.

Mecliste İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Adapazarı Kent Merkezi’nde 1/1000 ölçekli revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif yerlerinde toplam 13 bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili konu İmar Komisyonuna havale edildi. Mecliste imarla ilgili 7 madde kabul edildi.

Gündem maddelerinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün belediyemiz sorumluluğunda bulunan muhtelif mahallelerdeki park ve yeşil alanlarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi, asfalt yol, yama, parke yol yapım ve onarımında istihdam edilmek üzere tüm giderleri proje kapsamında İŞKUR bünyesinde oluşturulan ‘Toplum Yararına Program’ projelerine destek fonundan karşılanması amacıyla 16 Mayıs 2018 ile 09 Kasım 2018 tarihleri arasında belediye ile İŞKUR arasında sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüğü’nün 16 Nisan 2018 tarihli yazısı ile Adapazarı İlçesi Evrenköy ile Alandüzü Mahallesi sınırları arasında yer alan meşe vasfında Erikli Devlet Ormanı-Kocadağ Devlet Ormanı, Armutlutepe Devlet Ormanı üzerince 103 ve 105 parselde yer alan 400 dönümlük orman alanı içerisinde yapılması planlanan Sakarya bin yataklı 3. Basamak Şehir Hastanesi için yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Sakarya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı ve hastane çalışmalarının ivedilik kazanması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisi için Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yetki verildi.