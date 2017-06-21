Sakarya’ya 39 günlük su ihtiyacına denk olan yağmur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birkaç gündür Sakarya’da etkisini sürdüren sağanak yağışlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Alınan verilere göre, 18 - 20 Haziran tarihleri arasında Sakarya mevsim normallerin üzerinde yağış aldı. Şehir genelinde etkili olan yağışlar Sapanca Gölü’nde rekor artışa neden oldu. Yetkililer, göldeki su seviyesi son 24 saatte 15 santimetre yükselirken bu rakamın Sakarya’nın 39 günlük su ihtiyacına denk olduğu açıklandı.

“Metrekareye 80,5 kilogram yağış düştü”

Sakarya’da başlayan sağanak yağış iki gündür etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, bazı sürücüler, otomobilleriyle su birikintilerinin içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, çekici ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yağışlar sonrasında Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri de su baskını olan alanlara müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştı. SASKİ’den yapılan açıklamada yağışlar sonrası metrekareye 80,5 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre son günlerde şehrimizin etkisi altına girdiği sağanak yağışlar ile metrekareye 80,5 kilogram yağış düştü. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına şehrimizin 16 ilçesinde ekiplerimiz hazır bekletilerek sorun yaşanan bölgelere ivedilikle yönlendirilmiştir. Herhangi bir ihtiyaç durumunda vatandaşlarımız 7 gün 24 saat ALO 185 Çağrı Merkezimizden bize ulaşabilirler” denildi.

“Sapanca Gölü 7 Milyonküp su aldı”

Yapılan açıklamanın devamında, “Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da etkisini arttıran yoğun yağışlar Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinde önemli bir artışın yaşanmasına neden oldu. Sapanca gölü son 24 saat içerisinde yağışlarla birlikte 7 milyon metreküp su aldı. Göldeki seviyenin bir günde 15 santimetrelik büyük bir artışla maksimum seviyeyi geçti. Sapanca Gölünün maksimum seviyesi 32,26 metreye yükseldi. Bu doğa harikası ve şehrimizin en önemli içmesuyu kaynağı olan gölümüzün ve içerisindeki canlıların korunması noktasında vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” denildi.