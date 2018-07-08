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08 Temmuz 2018 17:02

Sakarya’ya 700 araç kapasiteli otopark geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Atatürk İlköğretim Okulu’nun bulunduğu alana inşa edilecek otopark projesini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Sakarya’ya 700 araç kapasiteli otopark geliyor

08 Temmuz 2018 17:02


Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu alana yapılacak otoparkın projesini paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 700 araç kapasiteli otoparkın önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi. Toçoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolü imzaladık. Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu alana otopark yapıyoruz. İşte 700 araç kapasiteli otoparkımız. Hayırlı olsun” dedi.


Şehir merkezindeki otopark ihtiyacını çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Toçoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolü imzaladık. Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu alana otopark yapıyoruz. Yıkımı gerçekleştirilen Adapazarı Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alana 24 derslikli 2 yeni modern okul inşa edeceğiz. İnşallah projelerimizle hem şehrimize 2 yeni modern okul kazandıracağız hem de şehir merkezimizdeki otopark ihtiyacını çözüme kavuşturacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.


Başkan Toçoğlu, “Şehir merkezimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde otopark ihtiyacını tespit ettik. Hemen proje çalışmalarımızı başlattık. Şimdi ise 700 araç kapasiteli otopark projemizi kamuoyuyla paylaştık. İnşallah projemizle şehir merkezinde parklanma hususunda kalıcı çözümler getireceğiz” şeklinde konuştu.




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