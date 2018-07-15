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15 Temmuz 2018 14:15

Sakarya’ya 9 adet bisiklet tamir istasyonu kuruldu

Sakarya Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına yeni bir çalışma daha hayata geçirildi.

Sakarya’ya 9 adet bisiklet tamir istasyonu kuruldu

15 Temmuz 2018 14:15


Daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet sürüşlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif bölgelerinde bisiklet tamir istasyonları kuruldu. Kurulan bisiklet tamir istasyonları ile ilgili konuşan Trafik Şube Müdürü Recep Ali Çelik, “Vatandaşlarımızın bisiklet kullanımı esnasında karşılaştığı teknik sorunları çözmek adına şehrin muhtelif noktalarında şu ana kadar 9 adet bisiklet tamir istasyonu kurduk. Bisiklet tamir istasyonlarımızın içinde kullanıma hazır anahtar takımı, kurbağacık, tornavida takımı, yağdanlık, zımpara ve hava basma pompası bulunuyor. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan şehrimizde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




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