Sakarya’ya 9 adet bisiklet tamir istasyonu kuruldu

Daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet sürüşlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif bölgelerinde bisiklet tamir istasyonları kuruldu. Kurulan bisiklet tamir istasyonları ile ilgili konuşan Trafik Şube Müdürü Recep Ali Çelik, “Vatandaşlarımızın bisiklet kullanımı esnasında karşılaştığı teknik sorunları çözmek adına şehrin muhtelif noktalarında şu ana kadar 9 adet bisiklet tamir istasyonu kurduk. Bisiklet tamir istasyonlarımızın içinde kullanıma hazır anahtar takımı, kurbağacık, tornavida takımı, yağdanlık, zımpara ve hava basma pompası bulunuyor. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan şehrimizde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.