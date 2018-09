Sakarya’ya 9 yılda 13 tesis ile 500 milyon yatırım yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ tarafından şehre kazandırılan içme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suyu korumaya kaynağında başladıklarını söyleyen Başkan Toçoğlu, “En iyi şekilde koruyarak tüm aşamalarını takip ettiğimiz suyu son derece modern içmesuyu arıtma tesislerimizde arıtıyor, Türkiye’nin en kaliteli sularından birisini vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz. Yine kullanılan atıksuları ise atıksu arıtma tesislerimizle en iyi şekilde arıtıyor, çevreye hiçbir şekilde zarar vermeden deşarj ediyoruz” diye konuştu.

“Şehre en uygun projeler”

2009 yılından itibaren hayata geçirdikleri yatırımlarla Sakarya’yı modern altyapıyla buluşturduklarını vurgulayan Başkan Toçoğlu, “Deprem gerçeğiyle yaşayan şehrimizde hedefimiz önce sağlam altyapıyı oluşturmaktı. Hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda hareket ettik. Şehrimizin mevcut durumunu analiz ettik. Projelerimizi en uygun şekilde hazırladık. Birçok önemli projeyi bir bir hayata geçirdik. Bunu yaparken içmesuyuna büyük önem verdik. Vatandaşlarımızın musluklarına gönül rahatlığıyla içebilecekleri içmesuyunu ulaştırma hedefimiz doğrultusunda son derece kaliteli malzemelerle uzun ömürlü altyapı inşa ettik. Hızırilyas Su Yönetim Merkezi, Hacımercan, Muradiye, Memnuniye, Kurtköy, Karapürçek, Kanlıçay, Yeşilyurt, Uludere ve Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesislerini tamamlayarak devreye aldık. Emeklerimizin karşılığında Hızırilyas Su Yönetim Merkezimiz 195 tesis arasında revizyona ihtiyaç duymayan 3 tesisten birisi oldu.” ifadelerini kullandı.

“Çevreye Büyükşehir güvencesi”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Yeşilin ve mavinin her tonuyla kıskandıran bir doğal cazibeye sahip olan şehrimizin çevresine sahip çıkmak en büyük önceliklerimiz arasında yer aldı. Bunun için kanalizasyon ağımızı her geçen gün daha da genişlettik. Bu anlamdaki yatırımlarımız devam ediyor. Şehrimize 3 adet atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Karasu, Kocaali ve Geyve-Pamukova Ortak Atıksu Arıtma Tesislerini devreye aldık. Tesislerimizle atıksularımız dünya standartlarında arıtılıyor. Bu sayede Sakarya Nehri’ne, Sapanca Gölü’ne ve Karadeniz’e atıksu karışmıyor. Eşsiz kumsallara sahip kuzey plajlarımızda temizliğin sembolü Mavi Bayrak dalgalanıyor. 2009’dan günümüze şehrimize kazandırdığımız 10 içmesuyu arıtma tesisi, 3 atıksu arıtma tesisi ve iletim hatları için 500 milyonluk yatırım yaptık. Şehrimizin her bölgesini sağlam altyapıyla buluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.