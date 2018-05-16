Sakarya’ya kurulacak ikinci üniversite meclisten geçti

Dr. Mustafa İsen, Sosyal medya hesabından Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci sayısının 95 binin üzerinde çıkması nedeniyle, Yüksek Öğretim kurumu (YÖK) tarafından kurulmasına onay verilen ve şehrimizde kurulacak olan ikinci üniversitesinin de içinde olduğu kanun tasarısının tümünün mecliste kabul edildiğini duyurdu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kanunu ile bazı kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı TBMM’de kabul edildi. Böylece Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kurulmasına ve kadro atanmasına onay verildi. Arifiye ilçesine Teknoloji Fakültesi, Karasu ve Kocaali ilçelerine Batı Karadeniz Deniz Bilimleri Fakültesi, Söğütlü ilçesine Spor Bilimleri Fakültesi, Akyazı’ya Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ferizli’ye Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Geyve ve Pamukova ilçelerine Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Karapürçek ve Taraklı ilçelerine ise Meslek Yüksekokulu kurulacak. İkinci Üniversite ile ilgili açıklama yapan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, "Şehrimize renk katacak ikinci üniversitenin kampüsünün bir merkezde kurulmasından ziyade, ilçelere dağıtılması düşüncesine katılıyorum. Arifiye olarak biz, Teknoloji Fakültesinin ilçemize gelmesini istiyoruz. Bizim derdimiz Arifiye milliyetçiliği yapmak değil. Orada olmasın, buraya gitmesin demek yakışık almaz. Biz, merkez ile birlikte büyüyeceğimiz kanaatindeyiz. Bu yüzden ikinci üniversite için fakültelerin ilçelere dağıtılma fikrini destekliyoruz. Fakültelerin ilçelerimize dağıtılması, sadece bir bölgeye değil, tüm şehrimize değer katacaktır" dedi.

Arifiye’nin öğrenciler için çok verimli bir bölge olduğunun altını çizen İsmail Karakullukçu, "İlçemiz konum olarak çok önemli bir noktada. Demiryolu ulaşım ağının yanında, İstanbul-Ankara otoyolu ve Antalya yolu çıkışları da bizim ilçemizden geçiyor. Şehir dışından gelen öğrencilerin ulaşımı için Arifiye bulunmaz nimet. İlçede yapılan yeni sosyal alanlar ile öğrencilerimiz hoşça vakit geçirebilecek. İlçemizde açılan 2 bin kişilik Şehit Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci yurdundan, Sakarya Üniversitesi kampüsüne direk otobüs seferleri başlatıldı. Ayrıca merkez ilçeler Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerine toplu taşıma ile ulaşım 15-20 dakikada sağlanabiliyor. Sakarya’da ilk Öğretmen Enstitüsü 1937 yılında Arifiye’de kurulmuştur. Sağlık Meslek Lisesi, Çok Program Lise, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Arifiye Fen Lisesi ile Arifiye eskiden beri eğitim kenti olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Arifiye’nin, staj ve uygulamalı eğitim için de çok geniş olanaklara sahip olduğunu da belirten Karakullukçu, "Arifiyemiz zaten, ilimizin Sanayi merkezi konumunda. Gerek, 1. Organize Sanayi bölgemiz, Toyota, Otokar, ve Goodyear Fabrikalarımız, gerek kobilerimiz, gerek sanayi sitelerimiz, fakültede öğrenim görecek öğrencilerimiz için çok ideal uygulama ortamları. Öğrencilerimizin stajlarını ve ders uygulamalarını yapabilmeleri için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Dört Yol Sanayi Sitesi Yönetimleri ile de görüşmelerimiz sürüyor. Yine, kültür merkezimiz, spor kompleksimiz, çim halı saha tesislerimiz, ve sosyal tesislerimiz ile öğrencilerimizin hizmetinde olacağız. Arifiye Halk Eğitim Merkezi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) olanaklarını kullanarak, öğrencilerimizin derslerinin yanında hobi edinmelerini müzik, resim, el sanatları ve spor kursları ile ve boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayabiliriz. Arifiye’de bulunan hazır yemek üreten firmalar, lokantalar ve restoranlarımız ile de görüşerek, onların öğrencilerimize en uygun fiyatlarla en kaliteli hizmeti sunmalarını sağlayacağız. Kısacası, Arifiye hazır. Teknoloji Fakültemizin en kısa sürede hizmete girmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.