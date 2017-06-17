Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Yılmaz’ın acı haberi aileye askeri yetkililer tarafından verildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek asayiş ortamını muhafaza etmek maksadıyla başlatılan ’Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19’ operasyonunda PKK’lı teröristlerce Çamlıalan kırsalında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Erbaş Yakup Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yılmaz’ın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan baba Aziz Yılmaz’ın evinde feryatlar yükseldi. Evinin önünde önlem amaçlı ambulans bekletilirken, baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zaman zaman feryatların yükseldiği evde şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, şehit Yakup Yılmaz’ın 4 kardeşinin daha olduğu ve cenazesinin yarın Arabacıalanı Mahallesinde bulunan Medine Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.