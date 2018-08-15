Sakarya’yı gören ADAKULE yakında tamamlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Yerel Kültür Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. Programda Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık ve çok sayıda dernek üyesi yer aldı. Gelecek nesilleri aydınlatmak ve kültürlerini geleceğe taşımak için 4 adet kitap basacaklarını dile getiren ve desteklerinden dolayı Başkan Toçoğlu’na teşekkür eden Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, “Sakarya Yerel Kültür Derneği projelerimiz kapsamında 4 farklı konuda kitap basımı gerçekleştiriyoruz. Bu kitapların basımında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’nun destekleri var. Kendilerine destekleri için teşekkür ederim. Sakarya’nın yerel ve yerleşik durumunun bir şekilde kayıt altına ve gelecek nesillere aktarılması ile alakalı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kültür dernekleri bu şehrin zenginliğidir”

Nazik davetleri dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Zeki Toçoğlu, “Kültür Dernekleri bu şehrin zenginliğidir. Bugüne kadar da bu şehrin birlik ve beraberliği için her türlü gayreti gösterdiler. Yerel Kültür Derneğinin kalıcı projelere yönelmesi hoşumuza gidiyor. Gelecek nesillere kalacak olan yayınlar yapmak istediler. Bu şehir hepimizin. Bugüne kadar şehrimize yapılacak olan hizmetlerde hep destek gördük. Her zaman dile getiriyoruz doğru yapılırsa destek görülür. Biz Yerel Kültür Derneği ile başından beri çalışıyoruz. Bundan sonrada böyle olur inşallah” diye konuştu.

“100 yıllık altyapı”

Programda yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin altyapı sorununu halletmek için kollarımızı sıvadık. SASKİ ile şehrin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Yağmursuyu, atık su, içme suyu ve nice projeler ile yerin altına milyarlar yatırarak şehrimizin 100 yıllık altyapı ihtiyacını karşılıyoruz. 28’i aşkın yeni köprü inşa ederek mahallelerimizi birbirine bağladık. Yeni duble yollar ile şehrimizin ulaşımına büyük katkı sunuyoruz. Şehrimizde asfaltsız grup yolu bırakmamak için ise ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“Doğadan, topraktan ve insandan yana şehir”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Bunun yanında sosyal yaşantıya da önem veriyoruz. Şehrimizin en yaşanabilir şehirler arasında gösteriliyor olması doğadan, topraktan ve insandan yana oluşumuzun bir göstergesidir. Maltepe’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan lojmanlarda çok güzel bir park inşa ettik. 360 derece Sakarya’yı gören ADAKULE yakında tamamlanacak. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası görülmeye değer bir proje oluyor. Pamukova’da Esentepe Park’ı vatandaşlarımız ile buluşturduk. İlçelerde bu anlamda çok sayıda proje gerçekleştiriyoruz. Allah’a hamd olsun ki biz bu şehre zarar verecek hiçbir hizmeti onaylamadık. Gar Meydanı, Şemsiyeli Park, Orhan Cami Meydanı gibi alanları şehir merkezimize kazandırdık ve merkeze nefes aldırdık. Şimdi Demokrasi Meydanımızı yeniliyoruz. Sosyal Gelişim Merkezlerimiz Türkiye’ye örnek oldu. YADEM ile yaşlılarımızın hayatlarını renklendirdik. Her projemizde çocuklarımızı, yaşlılarımızı, gençlerimizi, özel öğrencilerimizi ve tüm fertlerimizle hayatı paylaşıyor ve onları düşünerek adım atıyoruz. Kongre Merkezi projemiz hazır. İnşallah kısa süre içerisinde başlatıp şehrimize kazandıracağız. Cumhurbaşkanımız tarafından şehrimize müjdelenen Millet Bahçesi projelerimiz de hazır. Şuan 4 farklı projemiz var. İnşallah en güzelini şehrimize kazandıracağız. Sakarya mimarisi ve yapısı ile düzgün gelişen bir şehir. Bu şehirde çocuklar toprağa basıyor ve gökyüzünü görüyor. Şehrimizin değerlerine, kültürüne ve yapısına göre hareket ediyor ve şehrimizi geliştiriyoruz. Biz Sakarya’yı seviyoruz. Bu sevgi ile şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimizi korumak bizim asli görevimizdir” ifadelerini kullandı.