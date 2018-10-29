SAKRAD'da eğitim alan kursiyerlere katılım sertifikası verildi

Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği'nde eğitimleri tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.

Kısa adı SAKRAD olan Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneğinde her dönem ücretsiz eğitimler devam ediyor. Amatör telsizcilik sınavı öncesi dernekten ücretsiz eğitim alan kursiyerlere katılım sertifikası verildi. Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, “Kursiyerlerimize hem teorik hem de uygulamalı olarak en kaliteli eğitimi vererek, adayların başarı oranlarını mümkün olduğunca yükseltmeye gayret ettik. Sınav günü de hem onları yalnız bırakmamak adına hem de çevre illerden gelen tüm adaylara ev sahipliği yapmak üzere sınav alanında yerimizi aldık. Başarılı geçen bir sınavı daha geride bıraktık.Telsiz ve elektronik haberleşmeye ilgisi olan herkesi, bir sonraki sınav dönemi için dernek merkezimize mutlaka bekliyoruz” dediler.