İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SAKRAD'da eğitim alan kursiyerlere katılım sertifikası verildi

Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği’nde eğitimleri tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.

Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği'nde eğitimleri tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.


Kısa adı SAKRAD olan Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneğinde her dönem ücretsiz eğitimler devam ediyor. Amatör telsizcilik sınavı öncesi dernekten ücretsiz eğitim alan kursiyerlere katılım sertifikası verildi. Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, “Kursiyerlerimize hem teorik hem de uygulamalı olarak en kaliteli eğitimi vererek, adayların başarı oranlarını mümkün olduğunca yükseltmeye gayret ettik. Sınav günü de hem onları yalnız bırakmamak adına hem de çevre illerden gelen tüm adaylara ev sahipliği yapmak üzere sınav alanında yerimizi aldık. Başarılı geçen bir sınavı daha geride bıraktık.Telsiz ve elektronik haberleşmeye ilgisi olan herkesi, bir sonraki sınav dönemi için dernek merkezimize mutlaka bekliyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.