Saman fiyatlarının yükselmesi hayvancıları tedirgin etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki hayvancılara Trakya bölgesinden toptan saman temini yapan Hakan Altıntaş isimli vatandaş, "Geçen sene saman fiyatları bu aylarda 9 liradan satılıyordu. Şuanda saman balyasını Trakya’dan adrese teslim 15 liraya getiriyoruz. Parası olan ve hayvancılıkla uğraşan uyanıklar şimdiden samanı çiftliklerinde stok yaptı. Zaten bu sene üretim azdı ve mazot, gübre maliyetleri de yükselince fiyat yükselişi kaçınılmaz oldu" dedi.

Saman fiyatlarının düşmesinin tek çaresinin buğday ve arpa üretimine devletin destek vermesi olduğunu söyleyen Altıntaş, "Saman balyası fiyatları böyle giderse kış sezonunda 20 lirayı bulacak gibi duruyor" diye konuştu.