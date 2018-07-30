Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçramadan söndürüldü

Yangın, saat 14.00 sıralarında Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte samanların bulunduğu alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı Grup Amirliği itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Alevler, samanlığın yanında bulunan ahıra sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.