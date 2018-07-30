Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 16:29

Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçramadan söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle ahıra sıçramadan söndürüldü.

Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçramadan söndürüldü

30 Temmuz 2018 16:29


Yangın, saat 14.00 sıralarında Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte samanların bulunduğu alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı Grup Amirliği itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Alevler, samanlığın yanında bulunan ahıra sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç