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22 Haziran 2017 12:50

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

22 Haziran 2017 12:50

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Pazarköy mevkiinde bulunan bir samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Ahmet Hasnun Tunçsoy İlköğretim okulu yanında bulunan Ahmet Ş.’ye ait samanlık henüz bilinemeyen sebepten dolayı alev aldı. Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangının dumanını fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı itfaiye ekiplerince samanlık yangını kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü. Sönen yangın sonrasında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, samanlığın bir kısmı hasar gördü.




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