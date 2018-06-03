SAMEK Yaz Kurslarında kayıtlar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (SAMEK) yaz dönemi kurs başvuruları başlıyor. 6 ilçede ve Adapazarı Merkez SAMEK’te faaliyet gösterecek olan kurslara Arifiye, Kaynarca, Karasu’da 7-17 yaş ve Akyazı, Geyve, Sapanca ve SAMEK Eğitim ve Gençlik Merkezi (Orhan Camii Karşısı), 14-17 yaş arası gençler başvuruda bulunabilecek. Gerçekleştirilecek eğitimler hakkında bilgiler veren Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, “Yoğun bir eğitim döneminin ardından yaz dönemi kursları için kayıtlarımız başladı. 4 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan başvurularımıza tüm genç arkadaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Tüm öğrencileri SAMEK merkezlerine beklediklerini ifade eden Halide Kama, “SAMEK merkezlerimizde yine oldukça verimli ve yoğun bir eğitim öğretim dönemini daha kapattık. Şimdi ise gençlere özel olarak 8 Temmuz Pazartesi ile 10 Ağustos Cuma günleri arasında yaz kursu gerçekleştireceğiz. 6 ilçede olacak eğitimlerimiz 7-17 yaş arası öğrencilerimizi kapsayacak. Öğrencilerimiz kayıtlarını 4 Haziran Pazartesi ve 24 Haziran Pazar günleri arasında kursa katılacakları merkezlerde elden yaptırabilirler. Birçok farklı branşta uzman eğitmen kadromuzla yaz döneminde de hizmet sunacağız. Bu vesileyle tüm öğrenci kardeşlerimizi SAMEK merkezlerimize bekliyoruz” diye konuştu.