SAMEK yeni dönemde 100 branşta hizmet sunacak

18 Eylül Salı günü başlayacak olan kayıtlar 30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. 20 merkez ve 100 branşta eğitim sunacak olan SAMEK'e kursiyerler kurs kayıtlarını internet adresinden online olarak yapabilecek. 18 Eylül Salı günü başlayacak olan kayıtlara tüm vatandaşları davet eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “SAMEK her geçen gün büyüyen ailesi ve gelişen uzman kadrosuyla bu yıl da Sakaryalılara hizmet sunacak. SAMEK'ler bu yıl da kursiyerlerin hem ev ekonomisine katkı sağlatacak hem de yeteneklerini keşfetmelerine 100 farklı branşla olanak sağlayacak. Şehrin markası haline gelen SAMEK kurslarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Kayıt işlemleri hakkında bilgi veren Aktürk, “SAMEK 2018 yeni dönem kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kimlik bilgileri ile 30 Eylül Pazar gününe kadar internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, 444 40 54 numaralı telefonu arayabilirler” diye konuştu.