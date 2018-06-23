SAMEK yıl sonu sergisine yoğun ilgi

Kentpark’ta gerçekleştirilen sergiye Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Gönül Toçoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Adapazarı Belediye Başkan Vekili Erol Ayın, daire başkanları ve şube müdürleri, SAMEK Kursiyerleri ve aileleri yer aldı. SAMEK kursiyerleri adına konuşma yapan 3 Boyutlu Tasarım Branşı öğrencisi Çağrı Özkaya, “SAMEK’le 2012 yılında bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. İlk olarak İngilizce kursuna giderek dilimi geliştirdim. Sonrasında Bilgisayar Kullanımı, Adli Takip İşleri, Klavye Kullanımı ve Üç Boyutlu Tasarım kursuna giderek yeni meslekler edindim. SAMEK birçok güzelliğe kapı açıyor. Alanında uzman eğitmenlerden eğitim alabilmek bizim için büyük bir değer. Eğitim zorunlu olduğu bu günlerde SAMEK gibi kursların var olması en büyük hazinelerden bir tanesi. Emeği geçen herkese tüm kursiyerler adına teşekkür ediyorum” dedi.

“En anlamlı proje”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk yaptığı açıklamada, “Büyükşehir olarak eğitime, kültüre, sanata yapılan yatırımın öneminin bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yürütmüş olduğumuz yaygın eğitim çalışmalarına kültürel ve sosyal tüm faaliyetlerimizden insanımızın gelişimine katkıda bulunarak toplumumuzun gelişimini destekleme gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemizin en anlamlı projesi olan SAMEK, kurulduğu günden bugüne 80 binin üzerinde vatandaşımızı meslek sahibi haline getirmiştir. Bugün 91 farklı branş, 20 merkeziyle 10 bin kursiyerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. SAMEK kursiyerler için hem bir yuva hem bir mektep hem de bir terapi merkezi işlevini yüklenmiş bulunmaktadır. SAMEK kurslarının kurulduğu günden bugüne desteğini hiç esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm SAMEK ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bir yılsonu programı vesilesiyle daha SAMEK ailesiyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Yılsonu programları yıl boyunca sabırla üreten kursiyerlerin emeklerini diğer insanlara sergileyebildiği, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunun yaşandığını programlardır. İnşallah bu programlarımızı sürdürmeye gayret edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kendine has mimarisiyle ilçelerimizde de SAMEK kurslarımızın gelişmesi için gerekli çabaları gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bütün ilçelerimiz SAMEK Kurslarımızdan vatandaşımızın faydalanmaya devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler bir aile gibi olduk. Bu hizmetler vesilesi ile inşallah daha uzun yıllar insanlarımıza hizmet ederek birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendireceğiz. Bugün SAMEK kurslarından başarıya mezun olan 10 bin kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.