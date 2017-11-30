SAMEK’ler geçim kaynağı oluyor

Branş hakkında bilgi veren Karaman Takı Tasarım Eğitmeni Beyza Ertik, “Derslerimizde çeşitli malzemeler ve boncuklarla kendi tarzımızda takılar tasarlayıp ardından üretiyoruz. Derslerde her öğrencinin seviyesine göre bir program belirliyoruz. Ardından malzemeleri temin edip tasarıma uygun bir şekilde üretiyoruz. Kursiyerlerimiz zevkle ürettiği takıları takabiliyor ve aynı zamanda satabiliyorlar. Tasarladıkları takıların satışından gelir elde eden öğrencilerimiz var. SAMEK’ler pek çok kişiye geçim kaynağı oluyor” dedi.

Karaman Takı Tasarım kursiyerlerinden Sinem Güner, “SAMEK takı kursuna birkaç ay önce başladım. Eğitimlerden çok memnunum. Buraya geldikten sonra bilmediğim birçok modeli, farklı üretimleri ve modellemeleri yapmayı öğrendim. SAMEK’in bana çok katkısı oldu. Hocamızda derslerde bizlere yardımcı oluyor. Sınıfımızın sıcak bir atmosferi var. Ufak bir bebeğim var. SAMEK’e kendimi biraz psikolojik olarak rahatlamak için geliyorum, kendimi deşarj ediyorum” diye konuştu.