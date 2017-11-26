Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 13:45

SAMEK’lerde dersler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) dersler tüm hızıyla devam ediyor.

SAMEK’lerde dersler devam ediyor

26 Kasım 2017 13:45

Korucuk SAMEK’te yer alan kurslara Korucuklu hanımlar yoğun ilgi gösteriyor.


Kurs hakkında bilgi veren Resim branşı eğitmeni Sema Sarban, “Kursiyerlerimize resim sanatını öğretmeye karakalem ve çizgiden başlıyoruz. Öncelikle bizim yönlendirdiğimiz resimler üzerinden çalışmalar gerçekleştirerek bir altyapı oluşturuyoruz. Daha sonra öğrencilerin beğendikleri fotoğraflardan, beğendikleri reprodüksiyon çalışmalarından devam ediyoruz. Öğrencilerimizin her birinin kendi paletleri var. Dolayısıyla her biri burada kendi tablolarını ortaya çıkarmış oluyor. Kursiyerler bir iki tablo çalışmasını tamamladıktan sonra evde yalnız başlarında çalışamaya da başlıyorlar. Zaten resim sanatına başlayanlar bu uğraşı bırakamıyor. Devam ettiriyor” dedi.


SAMEK’le meslek sahibi olduğuna değinen Kursiyer Samiyet Olgaçma, “Yaklaşık 2 yıldır SAMEK Kurslarına geliyorum. Eğitimden çok memnunum. Severek ve keyifle geliyorum. Buraya gelmeye başladıktan sonra gördüm ki resim yapabiliyormuşum. Yeteneğimin farkına vardım. Ufkum genişledi. Resim yapmak gerçekten çok zevkli bir şeymiş. Kursumuzun çok güzel ve dostça bir atmosferi var. Derslerimiz eğlenceli geçiyor. SAMEK kurslarını herkese tavsiye ediyorum. SAMEK sayesinde meslek sahibi oluyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç