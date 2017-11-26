SAMEK’lerde dersler devam ediyor

Korucuk SAMEK’te yer alan kurslara Korucuklu hanımlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kurs hakkında bilgi veren Resim branşı eğitmeni Sema Sarban, “Kursiyerlerimize resim sanatını öğretmeye karakalem ve çizgiden başlıyoruz. Öncelikle bizim yönlendirdiğimiz resimler üzerinden çalışmalar gerçekleştirerek bir altyapı oluşturuyoruz. Daha sonra öğrencilerin beğendikleri fotoğraflardan, beğendikleri reprodüksiyon çalışmalarından devam ediyoruz. Öğrencilerimizin her birinin kendi paletleri var. Dolayısıyla her biri burada kendi tablolarını ortaya çıkarmış oluyor. Kursiyerler bir iki tablo çalışmasını tamamladıktan sonra evde yalnız başlarında çalışamaya da başlıyorlar. Zaten resim sanatına başlayanlar bu uğraşı bırakamıyor. Devam ettiriyor” dedi.

SAMEK’le meslek sahibi olduğuna değinen Kursiyer Samiyet Olgaçma, “Yaklaşık 2 yıldır SAMEK Kurslarına geliyorum. Eğitimden çok memnunum. Severek ve keyifle geliyorum. Buraya gelmeye başladıktan sonra gördüm ki resim yapabiliyormuşum. Yeteneğimin farkına vardım. Ufkum genişledi. Resim yapmak gerçekten çok zevkli bir şeymiş. Kursumuzun çok güzel ve dostça bir atmosferi var. Derslerimiz eğlenceli geçiyor. SAMEK kurslarını herkese tavsiye ediyorum. SAMEK sayesinde meslek sahibi oluyoruz” diye konuştu.