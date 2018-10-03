SAMEK'lerde yeni dönem eğitimleri Pazartesi başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları tamamlandı. 7 bin 237 kursiyerin kayıt yaptırdığı SAMEK'lerde ilk ders zili 8 Ekim Pazartesi günü çalacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları tamamlandı. 8 Ekim Pazartesi günü başlayacak eğitimler için 7 bin 237 kişi kayıt yaptırırken; 20 merkezde 100 farklı branş kursiyerlerle buluşacak. SAMEK'lere ilgi gösteren tüm Sakaryalılara teşekkür eden Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, yeni dönemde eğitimlere katılacak tüm kursiyerlere başarılar diledi. Kama, yeni dönemde 21 yeni branşın da SAMEK'lere dahil edildiğini sözlerine ekledi. Kama yeni kayıt dönemine ilişkin açıklamasında, “18 Eylül Pazartesi günü yeni dönem SAMEK'ler için kayıtlarımızı başlatmış, 30 Eylül Pazar günü ise sonlandırmıştık. Hamd olsun hemşehrilerimiz yine her zamanki gibi kurslarımıza yoğun bir ilgi gösterdi. Öncelikle gösterilen bu ilgiye layık olmak için özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyor, kayıt olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu dönem SAMEK'lerde 6 bin 618, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimizde ise 619 kursiyerimiz yer alacak. 21 yeni branşımızla birlikte toplamda 100 branş, 20 merkezde eğitimlerimiz olacak. 8 Ekim Pazartesi günü derslerimize başlayacağız” dedi.