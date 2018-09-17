SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları başlıyor

30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek kayıtların ardından SAMEK'ler, 20 merkez ve 100 branşta katılımcılara hizmet sunacak. Kursiyerler kayıtlarını www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak yapabilecek.

“30 Eylül Pazar'a kadar”

Yeni dönemde 100 farklı branşı katılımcıların hizmetine sunacaklarını ifade eden Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gören SAMEK'lerde yeni dönem kayıtlarımızı başlattık. SAMEK yeni dönem kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kimlik bilgileri ile 30 Eylül Pazar gününe kadar www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, 444 40 54 (dahili: 3434) numaralı telefonu arayabilirler” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları bünyesinde açılacak 100 branş ise şu şekilde: “Güzel Sanatlar: Resim, Karakalem, Karikatür, Fotoğraf, Sulu Boya, Pastel Boya, Vitray, Filografi, Filografi Tekamül, Perspektif, Perspektif Tekamül ile El Sanatlarında ise: Ahşap Boyama, Ahşap Rölyef, Amigurimi(Dolgu Bebek), Temel Giyim, Giyim Tekamül, El Nakışı, Çeyiz, Çeyiz Tekamül, Takı Tasarımı, Takı Tasarımı Tekamül, Kırkyama, Ev Aksesuarları, Keçe Nakışı, Dekoratif Sabun Yapımı Kursu, İğne Oyası, Kâğıt Telkari, Abiye Giyim, Cam Altı Resim, Cam Şekillendirme, Dekoratif Çeyiz Hazırlama, Dantel Angles, El Nakışı Tekamül, Kağıttan Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Keten Telkari, Kösele Çanta Yapımı, Otantik Giyim, Sanatsal Mozaik, Sepet Örücülüğü, Teraryum, Tığ ve Şiş Örgü, Tutkallı Hamur Çiçek Yapımı” olarak belirlendi.