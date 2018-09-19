SAMEK'lere ilk gün 4 bin kayıt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK'lere yeni dönem kursları için ilk gün 4 bin kişi kayıt yaptırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) kursları yeni dönem kayıtları yoğun ilgiyle devam ediyor. Kayıtların ilk gününde 4 bin vatandaşın kurslara kayıt yaptırdığını ifade eden Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, 30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek kayıtlara tüm vatandaşları davet etti. Güzel sanatlardan geleneksel sanatlara, müzik eğitimlerinden el sanatlarına, meslek eğitimlerinden bilgisayar eğitimlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olacak kurslarda ilk ders zili 8 Ekim Pazartesi günü çalacak. Yeni dönem kayıtlarına yoğun ilgi gösteren Sakaryalılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Halide Kama, “18 Eylül Pazartesi günü SAMEK yeni dönem kayıtlarımızı başlattık. İlk gün 4 bin vatandaşımız kayıt yaptırdı. Bu rakam gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Hemşehrilerimiz tarafından gösterilen bu ilgiden çok memnun ve mutlu olduk. Bu yıl bir yenilik olarak 21 yeni branşı daha kurslarımıza dahil ettik. 30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek kayıtlarımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

Yeni eklenen 21 farklı branş şu şekilde; Android ile Mobil programlama, Butik ve Pasta Kurabiye yapımı, Cam Altı Resim, Cam Şekillendirme, Çeyiz Tekamül, Dantel Anglez, Etler ve Pişirme Teknikleri, Şekersiz Beslenme, Hamur, Hintçe, Kodlama Eğitimi, Osmanlı Mutfağı, Pasta Çıraklığı(sertifikalı), Pasta Sunum Teknikleri, Pastel Boya Resim, Kağıt Rölyef Tekamül Sınıfı, Piyano, Robot Uygulamaları, Salata ve Zeytinyağlı Meze Yapımı, Sulu Boya Resim ve Tambur.