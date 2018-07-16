SAMEK’te eski eşyalardan yeni kıyafetler dikiyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) tüm hızıyla devam ediyor

Sapanca SAMEK’te eğitimlerin devam ettiği Basit Dikiş Teknikleri dersi eğitmeni Meral Şirinel, eski eşyalardan yeni kıyafetler elde ettiklerini dile getirdi. Şirinel dönemi; renkli çantalar, etekler, elbiseler yaparak tamamlayacaklarını söyledi. Öğrencilerine dikiş tekniklerini anlatan Meral Şirinel, “Öğrencilerim şu anda lise çağındalar. Üniversiteye gittikleri zaman pantolonlarında ya da kıyafetlerinde yırtık olursa onları kolayca dikebilmelerini istiyorum. Kızlar daha becerikli çıktılar. Başta basit tekniklerle başlayıp ardından makine teknikleriyle devam ettik. Şimdi kloş etek kalıbı çıkardık ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu 3 hafta içinde inşallah eteklerini bitirirlerse eski kotlarından çanta yapımını gösterip dönemi tamamlayacağız” dedi.