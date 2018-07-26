SAMEK’te kurslar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen SAMEK’lerde yaz kursları devam ediyor. Merkez SAMEK’te İngilizce dersinde bir araya gelen öğrenciler kendilerini geliştirmek için temel eğitimler alırken bir yandan da gelecekle ilgili planlarını hazırlayabiliyor. İngilizce dersi eğitmeni Tuğba Keleş, “SAMEK kursunda bir yıldır görev yapmaktayım. Kurs içinde İngilizce ve Fransızca derslerinde eğitim veriyorum. SAMEK yaz kursumuzda lise öğrencilerimizle dersler işledik. Öğrencilerimin kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için derslerde daha çok geniş zaman konularını işliyoruz. İngilizcenin başlangıç aşaması olarak kendi içimizdeki ‘neyi yapabilirim, neyi severim, nelerden hoşlanırım’ gibi şeylerin üzerinde duruyoruz. Öğrencilerim SAMEK yaz kursu bitiminde bugünlerini, yarınlarını ve gelecek planlarını anlatabilecekler” dedi.

Konuşmalarına devam eden Keleş, “Daha sonraki derslerde gelecek zamanı işleyeceğiz. Öğrencilerimle gelecekle ilgili ne planladıkları hakkında konuşacağız. Bu konun kalıplarını vererek hem okuma hem de yazma gibi becerilerini geliştirmek istiyoruz. Temel derslerin dışında oyun aktiviteleri de yapıyoruz. Örneğin okuma ve dinleme parçaları uygulamamızın içinde yer alıyor. Öğrencilerim üzerindeki en büyük isteğim kendilerini başarılı bir şekilde ifade edebilmeleridir” diye konuştu.