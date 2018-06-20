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20 Haziran 2018 12:59

SAMEK’te yılsonu heyecanı Kentpark’ta yaşanacak

SAMEK Yılsonu Sergisi, 22 Haziran Cuma günü Kentpark’ta sanatseverlerle buluşacak.

SAMEK’te yılsonu heyecanı Kentpark’ta yaşanacak

20 Haziran 2018 12:59


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) Yılsonu etkinliği, 22 Haziran Cuma günü Sakaryalı sanatseverlerle buluşacak. Kentpark’ta düzenlenecek olan sergi açılışı saat 19.00’da başlayacak. SAMEK Yılsonu Sergisine tüm sanatseverleri davet eden Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, “Geleneksel sanatlardan el sanatlarına, güzel sanatlardan müzik ve dil eğitimlerine kadar pek çok branşta yıl boyunca eğitimler sunduk. Sanatseverleri eğitimlerle buluşturduk. İnşallah 22 Haziran Cuma günü yılsonu sergimiz de elde edilen eserleri sergileyeceğiz. Kursiyerlerimizin heyecanına ortak olmak isteyen tüm sanatseverleri 19.00’da gerçekleştireceğimiz açılışımıza davet ediyoruz” dedi.




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