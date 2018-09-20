Şampiyona Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlıyor

Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi 22-23 Eylül tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi ‘Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir' temasıyla 22-23 Eylül tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Uluslararası alanda önemli bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Bisiklet Adası'nın şehrin uluslararası ve ulusal arenada spor kimliğini ön plana çıkaracağını söyledi. Başkan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nda ilk kez yarış düzenlenecek. Tesisimiz şuan yarışlara hazırlanıyor. Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisine bu yıl yaklaşık 30 ülkeden 250 sporcu katılacak. Bu sporcuların arasında ünü dünya çapına yayılmış olanlar var. Büyükşehir Bisiklet takımımızdan sporcularımız da yarışlara katılacak. Yarışlar bu senede TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Organizasyonlar sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da yayın anlamında takip edilecek. İki gün boyunca sürecek olan organizasyonda yurt içi ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.

“Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz”

Orhan Bayraktar sözlerinin devamında, “Organizasyonun ilk gününde Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup mücadelesi gerçekleştirilecek. Yarışlar Elit Erkekler, Elit Bayanlar, Genç Erkekler ve Genç Bayanlar olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. 4 bin 300 kilometre uzunluğundaki parkur Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek. 23 Eylül Pazar günü ise maraton yarışlarının en üst seviye kategorisi olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Serisi yarışları gerçekleştirilecek. Elit Erkekler ve Elit Bayanların yarışacağı yarışlar 88 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'ndan başlayıp Serdivan istikametinde devam edecek parkur yine Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nda son bulacak. Organizasyona katılan tüm takım ve sporculara başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı da hafta sonu gerçekleştirilecek olan bu bisiklet şölenine davet ediyorum” dedi.