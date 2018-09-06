Şampiyonlar altyapı tesislerinde yetişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Altyapı Takımları ve Sakaryaspor Yönetimi ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Sakaryapor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Sakaryaspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, Altyapı Takımlarının Teknik Sorumluları, Akademi Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan U-11, U-12, U-13 takımları ve diğer altyapı takımlarının oyuncuları yer aldı. Sakaryaspor Altyapı Genel Koordinatörü Tamer İlaçan ziyarette yaptığı konuşmada, “U-11 takımımız tek maç mağlubiyetle, U-12 ve U-13 takımlarımız ise namağlup bir şekilde 2017-2018 sezonunu Sakarya şampiyonu olarak tamamladılar. 200 lisanslı oyuncumuzla şehrimizi tüm liglerde başarıyla temsil etmek istiyoruz” dedi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım’ın şampiyon olan altyapı takımlarını tebrik etmesi sonrası söz alan Sakaryapor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ise; “Sakaryasporumuzun profesyonel takımına gösterdiğimiz özeni altyapı takımımıza da göstermeye gayret ediyoruz. Sakaryaspor altyapısında kaliteli futbolcular yetiştirmek istiyoruz. Başkanımız Zeki Toçoğlu’na destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Altyapıdan sorumlu tüm ekibi ve oyuncularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’ni inşa ederek, Sakaryasporumuzun altyapı sorumluluğunu üstlendik. Sporcularımızın başarılı sonuçlar elde etmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor, sevindiriyor. Spor ahlakını ön planda tutan, çalışmalarını aksatmadan sürdüren takımlarımıza nice şampiyonluklar diliyorum.Sportif başarıda tesisleşmenin önemine her fırsatta değiniyor, şehrimizi modern spor tesisleriyle buluşturuyoruz. Sporda başarının sürdürülebilir olması için altyapıların ne kadar büyük önem arz ettiğini biliyoruz. İnşallah Sakaryasporumuz Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’yle ülke futboluna katkı sunacak başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya yönelik desteklerimizi de sürdüreceğiz. Bu ligin üzerinde bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Yönetimimiz takıma büyük bir ilgi gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde takımımıza desteği sürdürmeliyiz. Sakaryasporumuza inanıyoruz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.