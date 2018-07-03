Sanat Tasarım ve Mimarlık fakültesinde mezuniyet sevinci

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene Rektör Vekili Prof. Dr. M. Ali Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken, STMF Dekanı Prof. Kadriye Didem Atiş, akademisyenler, mezun öğrenciler ile aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmaları ile devam etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, öğrencilerin mezuniyetinde emeği geçen tüm öğretim üyelerine, katkı sağlayan diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Prof. Dr. Yalçın konuşmasında, "Öğrencilerimizin yetişmesinde en büyük payı olan siz değerli ailelerimizi de özellikle tebrik ediyorum. Kıymetli mezunlarımız, Sakarya Üniversitesi çok büyük bir aile. Mezuniyet, üniversite hayatınızın sonu olduğu kadar gerçek yaşamın da başlangıcıdır. Bundan sonraki hayatınız öğrencilik hayatından farklı olacak ve zorluklarla karşılaşacaksınız. Burada aldığınız eğitimin size yol gösterecek, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı bırakmak üzere, bilgi ve becerinizi arttırmak ve aklınızı etkin kullanmak yönünde üstün bir gayret içinde olacağınızı biliyoruz. Bizlerin size sadece eğitim hayatınızda değil, mesleki hayatınızda da destek olacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duymanızı istiyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Hak ettiğiniz bu diploma, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yön verecek” ifadelerini kullandı.

Dekan Prof. Kadriye Didem Atiş, sanat ağırlıklı bir eğitim verdiklerini ve yoğun bir çalışma saatleri olduğunu belirterek, “Bugün mezun olan öğrencilerimiz için başarı, hüzün ve ayrılık zamanı. Göstermiş olduğunuz çabalar sonucunda bugün sizleri uğurluyoruz artık sanatın ve bilimin aydınlattığı yolda şahsınız, aileniz ve ülkeniz için çalışma zamanınız başlıyor. Tek tek her birinizle gurur duyuyor, Sakarya Üniversiteli olmanın gururunu yaşamanızı istiyoruz’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölümlerin tanıtım filmleri izletildi ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve belgeleri takdim edildi. Fakülte birincisi olan Melehat Pala ödülünü ve belgesini Rektör Vekili Prof. Dr. Yalçın’dan aldı. Mezuniyet töreni öğrencilerin keplerini fırlatması ile sona erdi.