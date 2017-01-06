Sanatseverler bu sergide buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Sanat Galerisi önemli bir sanatsal buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Ressam Merih Ercan tarafından hazırlanan ‘Ulu-dağ-lar’ resim sergisi Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin 5 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Ulu-dağ-lar’ isimli resim sergisinin Sakarya Sanat Galerisi’nde açılış töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şenay Sakal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk’ün de katıldığı açılış programına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Başkanvekili Şenay Sakal Ressam Merih Ercan’ın hazırladığı eserlerin büyük beğeni kazanacağına inandıklarını kaydederek Ercan’a çiçek takdiminde bulundu. Yapılan açıklamada ise, Sakarya Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleşen serginin 5 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği duyuruldu.