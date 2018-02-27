Sanayi bölgesinin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü

Elektrik direklerinin devrildiği ve büyük korkunun yaşandığı olayda bazı iş yerleri de zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli Küçük Sanayi Sitesinin istinat duvarı sabah erken saatlerde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Olay esnasında yol kenarında bulunan bazı elektrik direkleri devrildi, trafo patladı. Yol kenarında bazı iş yerleri de yaşanan olayda zarar gördü. Gürültü ile yıkılan duvarın büyük korku yaşattığı olayda can kaybı yaşanmadı. Çöken duvarla birlikte sanayi sitesi ve bölge elektriksiz kaldı. Zabıta ekiplerinin yolu ulaşıma kapattığı bölgede Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ekipleri ise olay yerinde çalışma başlattı.