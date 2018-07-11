Sanayi Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan Sanayi Caddesi’nde tamamlanan içmesuyu altyapı çalışmalarının ardından arteri asfalta hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, kaldırımları yenileyecek, asfaltın ardından arteri yeni bir görünüme kavuşturacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, “Her geçen gün planlamalarımız dahilinde asfalt çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz şehrimizin farklı bölgelerinde arterleri yeni yüzlerine kavuşturmaya devam ediyor. Serdivan’da bulunan Sanayi Caddesi’nde SASKİ’nin içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından hemen yeni yüzüne kavuşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Mevcut bozulan yolu kaldırdık. Şimdi asfaltı ve kaldırımlarıyla 300 metrelik duble yolu yeni yüzüne kavuşturmuş olacağız” dedi.