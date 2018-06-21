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21 Haziran 2018 17:19

Sapanca 5. Olgunlar Turnuvası için kuralar yarın çekilecek

Sapanca Belediyesi 5’inci Olgunlar Turnuvası kura çekimi yarın yapılıyor.

Sapanca 5. Olgunlar Turnuvası için kuralar yarın çekilecek

21 Haziran 2018 17:19


Sapanca Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından 5’inci Olgunlar Turnuvası hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 25 Haziran’da başlayacak olan turnuva içerisinde 17 takım yer aldığı bilgisi verildi. Sapanca Belediyesi Spor Müdür V. Emre Kibar, “Her sene olduğu gibi bu senede keyifli müsabakalar izleyeceğiz. Yoğun katılımın olduğu turnuvaya başvurular sonlandı. Eşleşmelerin yapılması için 22 Haziran Cuma günü saat 16.00’ da Sapanca Spor Kompleksinde kura çekimi yapılacak. Turnuva katılımcılarına müsabakalarında şimdiden başarılar diliyor, ilçemize yakışır bir şekilde barış, kardeşlik ve hoşgörü çerçevesinde tamamlanmasını diliyorum” dedi.




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