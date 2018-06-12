Sapanca bayrama hazırlanıyor

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde çalışmalarına hızla devam ediyor. Bayram öncesi mezarlıklarda başlatılan bakım çalışmaları kapsamında yabani otların temizlenmesi, ağaçların budanması işlemleri devam ederken, konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer mezarlıkların düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı yaşamaması için yabani ot temizlikleri ve budamaların yapıldığını aktardılar. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi köy konakları, çocuk parklarının bahçeleri, ana arterlerin bakımı ve mevsimlik çiçeklerin ekiminin yanı sıra bordür boyama çalışmalarına devam ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları temizleyerek genel temizlik çalışmaları devam ediyorlar. Ekipler, Ramazan Bayramı öncesi camileri bayrama hazırlamak adına cami halılarını şampuanlanarak yıkanmaktalar. İlçe genelinde 13 caminin halı yıkama ve çevre temizlik çalışmaları tamamlarınınken, ilçe genelinde temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, tamiratlardan dolayı bozulan yolları iyileştirerek bayrama hazır hale getirirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde ise rutin denetimler sıklaştırıldı.