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26 Aralık 2017 12:31

Sapanca Belediye personeline, etkin iletişim semineri

Sapanca Belediyesi personeline “Etkin İletişim ve kurum kültürü” semineri verildi.

Sapanca Belediye personeline, etkin iletişim semineri

26 Aralık 2017 12:31

Eğitim semineri üç guruba ayrılarak yapıldı. Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki günde tamamlandı.


Bu kapsamda halkla doğrudan iletişim halinde olan müdürlüklerde görev yapan personele ve müdürlere yönelik “Etkin İletişim ve kurum kültürü, empatik iletişim, öfke ve stres kontrolü, İhtiyaca cevap verecek-soruna çözüm üretecek seçici algı oluşturma, ekip çalışması, motivasyon, kılık kıyafet, takımdaşlık, aidiyet, kurumu oluşturan dinamikler” konularında eğitimler verildi.


“Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için”


Eğitimlerin belediye personeli açısından verimli olacağına inandığını belirten Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Bu eğitimler hem belediye personelimiz hem de bizden hizmet bekleyen Sapancalı hemşerilerimiz açısından önem arz etmekte. Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için tüm personelimize bulundukları konumlar göz önüne alınarak hocalarımız tarafından konular belirlendi” dedi. Turizm Fakültesi Konferans Salonu ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen seminere, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlar, müdürler ve başkan yardımcıları katıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen seminerde, etkili ve doğru iletişimin önemi vurgulandı. Özellikle yüz yüze iletişimin yaşamın her alanında önemli olduğunun dile getirildiği seminerde, dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle anlatıldı. Doğru konuşmanın yanı sıra karşıdaki kişiyi dinlemenin önemli olduğunun ifade edildiği eğitimlerde, kurum kültürü ve aidiyetli hakkında da önemli örneklemlerle bilgiler verildi. Büyük ilgi gören seminer ile belediye personelinin halkla iletişiminde yeteneklerini geliştirmesi, anlatma ve anlama süresini kısaltarak daha az zamanda işlerin çözümünün sağlaması hedefleniyor. Eğitimler verilirken, slaytlar ve konuların örneklemelerinin canlandırılmasıyla daha akılda kalıcı hale getirildiği gözlendi. Eğitimler; Akademisyen-İletişim ve Yaşam Koçu Şükrü Kara ve Eğitimci Çiğdem Şener tarafından verildi. Eğitim sonunda Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer eğitimcilere porselen şilt hediye etti. Akademisyen Kara, “Sapanca Türkiye’nin nadide özelliğine sahip bir ilçe, adıyla marka olmuş bir konuma sahip. Bu sebeple burada eğitim vermek benim için ayrı bir önem taşıdı” dedi.




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