Sapanca Belediyesi 7 bin aşure dağıtacak

Her yıl düzenli olarak sürdürülen aşure geleneği bu yılda devam ediyor. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Milli ve manevi günlerimizden olan bu aşure gününün, tüm insanlığa ve İslam dünyasına, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm halkımızı aşure etkinliğinde birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.

Aşure dağıtımı 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 14.00'de Sapanca Belediyesi Kapalı Pazaryeri, Rüstempaşa Camii, Yeni Camii, Cami Cedit Camii ve Buhara Camilerinde yapılacak.