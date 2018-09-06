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06 Eylül 2018 11:49

Sapanca Belediyesi Güldibi Mahallesi’ne kapalı pazar yaptı

Sapanca Belediyesi tarafından Güldibi mahallesine kapalı pazar yeri yapıldı.

Sapanca Belediyesi Güldibi Mahallesi’ne kapalı pazar yaptı

06 Eylül 2018 11:49


Sapanca Belediyesi, ilçeye yeni ve modern kapalı bir pazar alanı daha kazandırdı. Güldibi Mahallesi’nde bulunan 350 metre kare kapalı pazar alanı organik ürünlerin satış yeri olması amacıyla planlandı. Üzeri kapalı, çelik konstrüksiyon olan yeni pazar alanı bulunduğu konum itibariyle vatandaşlara rahat alışveriş imkanı sağlayacak. 350 metrekare pazar alanında tezgahların bulunacağı alanların şerit boyama çalışmaları da tamamlandı. Kapalı pazar alanının da lavabo, mescit, çocuk oyun gurupları ve oturma alanları bulunmakta. Özellikle organik ürünlerin satılması planlanan pazarda Sapanca’da yetişen doğal ürünlerin satış alanı olarak, gerek ilçe içi gerekse ilçe dışında gelenlere hizmet verilmesi planlanmakta.


Kapalı Pazar alanının pazar satışının yapılmadığı günlerde ise mahalle sakinlerinin cemiyetleri içinde kullanılacak bir alan olması düşünülmekte. Çalışmaların devam ettiği pazar alanının kısa süre içinde açılışının yapılacağı bilgisi verildi.




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