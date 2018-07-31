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31 Temmuz 2018 17:53

Sapanca Belediyesi ilaçlamaları aksatmıyor

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekibi ilçe genelinde ilaçlama çalışmasına devam ediyor.

Sapanca Belediyesi ilaçlamaları aksatmıyor

31 Temmuz 2018 17:53


Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı Sapanca genelinde ilaçlama çalışması belediye tarafından aksatmadan yapılıyor. İlaçlama ekipleri mesai saatleri içerisinde bataklık, su birikintileri, fosseptik ve su kanallarını çevrelerini zararlı canlılardan arındırmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi son derece önemli olduğundan, bütün mahallelerin ilaçlaması programlanan güne göre yapılıyor.


Halk sağlığının korunması amacı doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, “Vatandaşlarımızın yaz aylarını rahat geçirmesi ve çevre sağlığının korunması adına çalışmalarımız devam edecektir” dedi.




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