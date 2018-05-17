Sapanca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sözleşme, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Belediye-İş Sendikası İzmit Şube Başkanı Osman Şar, Belediye-İş Sendika Baş Temsilcisi Murat Keskin tarafından imzalandı. 1 Mart 2018 yılı itibari ile 3 sene olmak üzere imzalanan sözleşme ile belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirme yapıldı. Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer, “İşçilerimiz benim için çok değerlidir. Onlar benimle beraber Sapanca halkına hizmet ediyor. Sapanca Belediyesi’nin tüm çalışanları bir ve eşittir” dedi.

Belediye-İş Sendika Baş Temsilcisi Murat Keskin ise, Başkan Yılmazer’e teşekkür ederek, alın terinin kutsal olduğunu ve gelinen son durum ile belediye işçilerinin memnun olduğunu dile getirdi. Belediye-İş Sendikası İzmit Şube Başkanı Osman Şar, “Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer’e, çalışan işçi arkadaşlarımız için yapılan toplu iş sözleşmesindeki yaklaşımlarımdan dolayı teşekkür ediyorum. Önemli olan ücretin az veya çok olması değildir. Önemli olan, yönetimlerin çalışanları ile olan diyaloglarıdır. Yeni imzalanan sözleşmenin işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.